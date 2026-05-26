リバプールは現地５月24日、プレミアリーグ最終節でブレントフォードと本拠地アンフィールドで対戦。１−１で引き分けた。すでに今季限りでのリバプール退団が発表されているアンドリュー・ロバートソンにとっては、この試合がラストマッチ。左SBで先発出場して83分までプレーし、ミロシュ・ケルケズとの交代でピッチから退いた。そんなスコットランド代表DFは試合後、自身のインスタグラムを更新。ファンへ想いを綴った。&#