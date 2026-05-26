災害時に誰でも無料で利用できる防災備蓄品の倉庫が海田町の学校内に設置されました。 広島国際学院中学・高校に設置されたのは防災備蓄倉庫２基です。 倉庫には６４００回分の携帯トイレをはじめ、女性用の簡易下着や給水タンクなどが備蓄されています。 公式ラインに登録することで災害発生時に暗証番号が通知されて、防災用品を無料で使用できるようになるということです。 みんなの防災倉庫普及協会 益本秀則代表理事