ＪＲ広島駅北口に建設予定の新病院の整備に向け、県立広島病院の移転後の跡地の活用法などについて議論が交わされました。 県は県立広島病院や旧ＪＲ広島病院など４つの病院を統合して、東区二葉の里に新たな高度医療・人材育成拠点の整備を計画しています。 １０回目となる準備委員会では約２５人の医療関係者らが参加して、中期目標に向けての進捗状況や県立広島病院の移転後の跡地の活用法など議論されました。 跡地につ