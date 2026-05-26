東京大学大学院をめぐる贈収賄事件で、高額な接待をしたとして贈賄の罪に問われている「日本化粧品協会」代表理事の男に対し、東京地裁は懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。「日本化粧品協会」の代表理事、引地功一被告（52）は2023年3月から翌年8月にかけ、東大大学院元教授の佐藤伸一被告（62）ら2人に対し、共同研究で便宜を図ってもらう見返りにあわせて380万円相当の接待をした贈賄の罪に問われています。東京