俳優の本田望結さんが5月25日、自身のインスタグラムを更新。複数枚の写真を投稿しました。 【写真を見る】【 本田望結 】 「ネックレス見えてるかなぁ」大人の魅力全開近影に反響「むっちゃ綺麗かつかわいい」「似合ってるよー」投稿には「ネックレス見えてるかなぁ」と綴られており、胸元のアクセサリーを気にかけるコメントが添えられています。写真に写る本田さんは、白いシャツにネイビーのカーディガンを肩に掛け