有明海の干潟に生息する珍しい魚「ムツゴロウ」が、繁殖期を迎え、潮が引いた干潟で求愛行動のジャンプを繰り返しています。 【写真を見る】ムツゴロウが求愛のジャンプ！干潟に棲む絶滅危惧種の希少な魚熊本・宇土市 音の正体は？ 熊本県宇土市の緑川河口では、耳を澄ますとピチャリ、ピチャリという水の音が聞こえます。 音の正体は干潟の上でジャンプするムツゴロウでした。 ハゼの仲間で、体長は20cmほど。大きな丸い