東京・新宿区歌舞伎町の違法賭博店が警視庁に摘発され、店の責任者の男など3人が、パチスロ機40台を設置し、客に賭博させていたとして逮捕されました。常習賭博の疑いで逮捕されたのは、歌舞伎町のパチスロ賭博店「パックマン」の責任者・塩田芳大容疑者（39）と従業員2人です。塩田容疑者らは今月23日、歌舞伎町のビルの一室でパチスロ機40台を設置し、客に賭博をさせた疑いがもたれています。塩田容疑者らは、看板上はバーを営業