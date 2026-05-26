巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放された阿部慎之助監督（47）の辞任を発表。同日、謝罪会見を行った。自ら辞任を申し出たといい「今朝、山口オーナーにお会いして受理していただきました」と説明。この日から交流戦を迎えるチームに対しコメントを求められると「こういう形で…、去るってことは、本当に、ご迷惑をかけてるなと…、思います」と涙ぐみながら応答。直後に大粒の涙を流