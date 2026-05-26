事実上の封鎖状態が続くホルムズ海峡。きょうまでに日本関連の船舶1隻が新たに通過し、ペルシャ湾内に残る船は38隻となりました。金子恭之 国土交通大臣「昨日、日本関係船舶1隻がホルムズ海峡を通過し、これによりペルシャ湾内の日本関係船舶は38隻になったとの報告を受けております。関係省庁とも緊密に連携しながら情報収集を徹底し、また関係者への情報提供を丁寧に行ってまいります」通過した船舶の乗組員の体調に問題は