巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を発表した。会見内では、代理人を通じて長女の手紙が公表され報道内容の一部を否定。現在SNSなどで広まっている憶測などについて「控えていただくことを切に希望します」と呼びかけた。会見冒頭で、代理人を通して読み上げられた長女の手紙。長女は「家庭内のことにもかかわらず、大々的な報道になってしま