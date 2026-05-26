1983年結成のロックバンドD'ERLANGERのドラマーで、「GREATZ UPPER」名義でデザイナーとしても活動するTetsuこと菊地哲（57）が26日までに公式サイトのブログを更新。ライブ終演後のアクシデントで右手小指の骨にヒビが入る負傷をしていたことを明かした。Tetsuは「ご心配をおかけして申し訳ありません。本来ならシレっとしておくつもりでしたが・・・昨夜、何も考えずにうっかり包帯をしている写真をSNSで上げてしまいました…」