NTTソルマーレが運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」のオリジナル作品『しもべの王子様』(著者：たつもとみお／シーモアコミックス)のTVドラマ化が決定した。本ドラマは7月3日よりTOKYO MX他で放送開始。TVドラマ化を記念して、原作コミックを1〜2巻無料＋3巻99%OFFで読めるキャンペーンや、豪華景品が当たるXプレゼント企画を開催する。○『しもべの王子様』原作コミック原作コミックは「コミックシーモア」が開催す