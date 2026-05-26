ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優としても活躍する佐野勇斗が２６日までにインスタグラムを更新。大きな目標を達成したことを報告した。佐野はインスタグラムに「Ｍ！ＬＫの『好きすぎて滅！』が、再生回数１億回を突破しました！！」と書き出し、昨年１０月に公開した大ヒットソング「好きすぎて滅！」のＭＶの再生回数が２５日に１億回を突破したことを報告。「今年叶えたい目標の一つだったので、すごく