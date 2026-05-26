◆第４７回全泉州大会（１６、１７日・八木グラウンドほか）▽小学生の部・決勝大阪柴島ボーイズ１０―９大淀ボーイズ＝５回時間切れ＝「第４７回全泉州大会」は大阪柴島ボーイズが決勝を制し、昨年大会の雪辱を果たした。自慢の強打で、大阪柴島が頂点に立った。４戦計４４得点をマーク。準優勝に終わった昨年大会の雪辱を果たし、吉原主将は「打線はつないで、守備でもみんなでカバーし合えた」と胸を張った。何度も