◆春季北海道高校野球大会▽１回戦札幌日大３―２駒大苫小牧（２６日・札幌モエレ沼公園）５年ぶりの優勝を狙う札幌日大が３―２で駒大苫小牧を下し、準々決勝進出を決めた。エースの最速１４４キロ右腕・石川瑛二朗（３年）が９安打を許しながらも、１４４球の熱投で公式戦９回初完投勝利を挙げた。札幌日大の背番号「１」が感情を爆発させた。１点リードの９回２死一塁。１４４球目で最後の打者を遊ゴロに打ち取ると、何