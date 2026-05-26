SBIホールディングス、SBI証券、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行、SMBC日興証券が共同出資する「Oliveコンサルティング」が、金融商品仲介業の登録および銀行代理業の許可を取得し、本格的に業務を開始した。SBIグループとSMBCグループは、これまで「三井住友カード つみたて投資」や、個人向け金融サービス「Olive」におけるネット証券機能などで連携を進めてきた。今回、Oliveコンサルティングを通じて、資産管理