◆スギ薬局グループ杯第１８回日本少年野球報知旗争奪関西さわやか大会（１６、１７日・貴志川高校グラウンドほか）▽中学１年生の部・３回戦堺初芝ボーイズＢ５―３大阪狭山ボーイズ「スギ薬局グループ杯第１８回日本少年野球報知旗争奪関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）は、２支部でベスト３２が決まった。和歌山県支部では関西女子Ｂが４回コールド勝ち。今大会一番乗りとなった紀州ボーイズ、１点差勝