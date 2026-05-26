自身の逮捕を受け２６日に辞任を申し入れ、受理された巨人の阿部慎之助前監督（４７）が同日に都内で会見を行った。阿部前監督は２５日夜に都内にある自宅で姉妹の喧嘩を仲裁した際に１８歳の娘と言い争いになり、襟元を掴み投げ飛ばすなどして暴行。その後、チャットＧＰＴに相談した上で児童相談所への通報を勧められた娘からの通報を受けた自動相談所は警視庁渋谷署へ連絡し、阿部前監督は現行犯逮捕された。黒いスーツに