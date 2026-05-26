東京都は2026年5月25日、中高生からの政策提案に基づき、職業体験を希望する中高生と企業・団体をマッチングする「TOKYO中高生職業体験サイトJob EX(ジョブイーエックス)」において、2026年の夏休み期間中に職業体験に参加する中高生と、様子を発信する「中高生リポーター」の募集を開始した。リアルな職業体験を求める中高生を応援し、ニーズを捉えたリアルな職業体験の機会を提供する取組だという。本件は「2050東京戦略」におけ