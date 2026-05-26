Ｆ１の名門フェラーリがメルセデスのキミ・アントネッリ（１９＝イタリア）との契約を熱望していると、ドイツメディア「ＳＰＯＲＴ・ＤＥ」が報じた。アントネッリは第２戦中国グランプリ（ＧＰ）で初優勝すると、カナダＧＰまで４連勝を果たすなど、ここまで１３１ポイントを獲得し、年間チャンピオンになる可能性も高まっている。同メディアは「アントネッリはＦ１界で旋風を巻き起こしている。このドライバーはまさに最高峰