タレントで一児の母の原史奈（４５）が２６日までに自身のインスタグラムを更新し、親子そろっての水着ショットを披露した。原はインスタグラムで「久しぶりにベビちゃんとプール約１年ぶりのプール気持ち良かったみたいでプカプカ浮きながら最後はウトウトしていました楽しかったねまた行こうねー」とつづり、プールでの親子ショットを投稿。原はピンクの水着を着用し、赤ちゃんは紫色の水着で浮き輪を使って浮かぶ