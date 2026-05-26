「うたコン」美空ひばりを歌い継ぐ 5月26日放送の「うたコン」（NHK総合よる７時５７分〜）は、歌謡界の女王・美空ひばりの名曲を特集する。福田こうへいが戦後の大ヒット曲「リンゴ追分」を力強く歌い上げ、梅谷心愛がダンサーたちと共に「お祭りマンボ」で盛り上げれば、川中美幸は、車夫ユニット・東京力車との共演で「車屋さん」をパフォーマンス。さらに、丘みどりによる「人生一路」、中川晃教による「柔」、