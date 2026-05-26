「サキソフォン・コロッサス」の異名を持ち、その真似のできない即興演奏の技術でジャズというジャンルの言語を再定義した伝説的ジャズ演奏家、ソニー・ロリンズ（Sonny Rollins）が5月25日、ニューヨーク州ウッドストックの自宅で死去した。95歳だった。彼の死は、広報担当者のテリ・ヒンテによる声明で確認された。死因は現時点で明らかになっていない。ロリンズの訃報を伝える声明には、2009年の彼の言葉が引用されていた。「ク