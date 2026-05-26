【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：203円台半ばの壁に遮られるも201円台前半で強固な底堅さを発揮、大台定着へのパワー蓄積が続くか 先週（5月18日～5月25日）のまとめ 先週のスイスフラン円は、週前半に日本当局による為替介入への警戒感から一時 201.09 円まで調整を挟む激しい乱高下となったものの、そこを大底に力強い上昇トレンドへ回帰。週末から週明け25日（月）にかけて段階的に水準を切り上げ、一