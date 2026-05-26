東京都新宿区歌舞伎町の店でパチスロ機を使い客と共に賭博をしたとして、警視庁保安課は26日までに、常習賭博の疑いで、店責任者の塩田芳大容疑者（39）＝住所不詳＝と従業員の男ら計3人を逮捕した。5月までの1年余りで約3億3千万円の売り上げがあったとみて調べている。逮捕容疑は23日夜、歌舞伎町2丁目のビルにある店「パックマン」にパチスロ機40台を置き、客相手に賭博をした疑い。保安課によると、一般の店では使用が禁