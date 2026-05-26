海外で特殊詐欺のかけ子として従事させるため、東京・歌舞伎町の「トー横」で女性を誘拐したとして、警視庁特別捜査課は26日までに、国外移送目的誘拐の疑いで、指定暴力団住吉会系組員山尾輝斗容疑者（25）＝東京都新宿区＝を逮捕した。警視庁は昨年末、特殊詐欺に絡み「トー横」に集まっている男女がカンボジアに派遣されているとの情報を得て捜査。特別捜査課は、山尾容疑者が男女複数人をカンボジアなど海外の特殊詐欺拠点