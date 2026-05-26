プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が、娘を暴行した疑いで現行犯逮捕された事を受けて、監督を辞任することがわかった。また阿部監督本人が26日会見し、謝罪した。会見ではチームについて問われ、大粒の涙を流す場面もあった。巨人軍の監督の名も汚してしまった阿部監督は、スーツ姿で会見に臨み、冒頭で「私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、プロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました。そして伝統ある巨