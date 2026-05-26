さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。5月25日（月）に放送された同番組では、ゲストにハライチ・岩井勇気が登場。相方・澤部佑の意外な一面を明かした。【映像】ハライチ澤部、飲み会前に逃走!?今回はゲストにハライチ・岩井を迎え、MC2人がトークを展開。そのなかで、世間のイメージと違い、お笑い芸人で