★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２宇宙開発関連 ３量子コンピューター ４人工知能 ５フィジカルＡＩ ６データセンター ７半導体製造装置 ８グローバルニッチ ９ドローン １０蓄電池 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「半導体」がランキング１位に輝いている。 日経平均株価は前日に初の６万５０００円台に乗せ