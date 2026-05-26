フェイエノールトが25日にクラブ公式X(@Feyenoord)を更新し、日本代表FW上田綺世の私服ショットを公開した。上田は今季エールディビジで断トツ1位の25ゴールを記録。日本人初の得点王を獲得し、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場圏内の2位フィニッシュに貢献した。クラブは「2025-2026 エールディビジ得点王 上田綺世」と改めて報告し、トロフィーを持つ上田の写真をアップ。サングラス、両耳にピアス、黒の革ジャンを身