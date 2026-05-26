インテル・マイアミは25日、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシの負傷状況に関する最新情報を発表した。メッシは24日のフィラデルフィア・ユニオン戦(○6-4)でスタメン出場。2アシストの活躍を見せたが、後半28分にアクシデントで途中交代していた。クラブは公式サイトで「今週月曜日にさらなる検査を受けた結果、左ハムストリングの筋疲労に伴う過負荷が初期診断として示された」とレポート。復帰時期については「今後の臨