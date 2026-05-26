東陽テクニカが大幅高で４連騰。同社は４月２７日にフィンランド企業のＩＱＭクオンタム・コンピューターズ製の超電導型量子コンピューターを導入すると発表。２６年末までに納入される予定で、量子コンピューターの利用を検討する顧客からの導入前の実機による実証やクラウド利用、アルゴリズム開発などのニーズに対応する。また、前週には量子ソリューション事業に関する資料