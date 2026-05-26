【動画】涼しげな浴衣姿で無邪気に風船ヨーヨーを楽しむ乃木坂46の金川紗耶 乃木坂46金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』の公式Xが更新され、爽やかな白いビキニ姿のショットを投稿した。 ■配信登場時の浴衣姿も披露 6月30日に1st写真集『好きのグラデーション』（主婦の友社）を発売する金川が、5月25日に2回目となる発売記念の生配信を乃木坂46公式YouTubeチャンネルで行った。 生配