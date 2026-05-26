【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BOYNEXTDOORが、5月26日24時24分から放送される音楽番組『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』に登場する。 ■BOYNEXTDOORの武器は“自然体” 2023年、BTSなど世界で活躍するアーティストが数多く所属するHYBE MUSIC GROUPからデビューしたBOYNEXTDOOR。どの世代も楽しめる耳なじみの良いサウンドが脚光を浴び、アルバムは3作連続ミリオンセラーの快挙を達成。アメリ