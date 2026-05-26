先週１週間の「ヒーローインタビュー」を振り返る「ピックアップヒーローズ」。今週は２０２５年に１３回お立ち台に立ったこの選手の、今シーズン初めてのヒーローインタビューです。（郡司裕也選手）「今季初ヒーローインタビューなのでちょっと緊張しているんですけど、打ててよかったですね」５月１９日の楽天戦。１点差を追う２回ウラに、ランナ