25日昼過ぎ、熊本市北区の工事現場で人が乗っていないダンプカーが動き出し、45歳の作業員の男性がはねられ死亡しました。警察と消防によりますと、25日午後1時50分頃、熊本市北区津浦町の工事現場で坂道にとめられたダンプカーが何らかの原因で動き出し、坂道の下で作業をしていた、熊本市中央区新町に住む行成伴弘さん45歳をはねたということです。行成さんは頭を強く打ち、意識不明の重体で病院に搬送されましたが