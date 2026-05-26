華道家の假屋崎省吾（67）が24日、自身のブログを更新。軽井沢の別荘を公開し、豪華な内装や美しい景観に反響が寄せられている。【写真】「豪華で素晴しいですねぇ〜」“まるで美術館”！假屋崎省吾のラグジュアリーな別荘假屋崎は「軽井沢の別荘に着きました〜っ!!」とつづり、吹き抜けになった開放感あふれるリビングや、大きな窓から見える新緑、花柄の壁紙が印象的な室内など、広々とした豪華な室内がわかる複数枚の写真を