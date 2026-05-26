25日、「うめきた」で建設中のタワーマンション「グラングリーン大阪 THE SOUTH RESIDENCE」のモデルルームが報道公開されました。最上階の部屋の価格はなんと40億円。関西の分譲マンションの中で最高額です。 【写真を見る】うめきたのタワマン「1戸40億円」大阪を一望できる最上階の内装は？ 価格高騰の影響は「住宅を買う時」だけでなく、住宅やマンションの経年劣化による「修繕」にかかる費用が数年前に