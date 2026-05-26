2026年4月、知人男性が住む家の玄関前にガソリンをまいた疑いで逮捕された60代の男性について、熊本地検は不起訴処分としました。不起訴処分となったのは、熊本市東区に住む60代の会社員の男性です。男性は、4月19日の未明、知人男性が住む合志市の一軒家の玄関前に数リットルのガソリンをまいたとして放火予備の疑いで逮捕されていました。その後、熊本地検は、罪名を切り替え脅迫の疑いで捜査した結果、不起訴処分としました。不