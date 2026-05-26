◇MLB ホワイトソックス3-1ツインズ(日本時間26日、レート・フィールド)MLB・ホワイトソックスの西田陸浮選手がメジャー初昇格を果たし、ツインズ戦に先発出場しました。西田選手は東北高校からマウント・フッド短期大学に留学すると、その後オレゴン大学へ編入。23年MLBドラフト11巡目(全体329位)でホワイトソックスに入団しました。「9番・ライト」として出場した西田選手は、2回の守備で2アウト走者一・二塁の局面を迎えますが