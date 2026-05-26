プロ野球・読売巨人軍の阿部慎之助監督が26日に辞任を申し入れ、球団はこれを受理した。阿部監督は25日、東京・渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、その後釈放されていた。26日に会見を行った阿部監督は「私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました。そして伝統ある巨人軍という監督の名も汚してしまって、とても深く謝罪したい気持