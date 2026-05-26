【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝村上愛衣】米国のルビオ国務長官は２５日、戦闘終結に向けたイランとの協議を巡り、合意には「少し時間がかかる」との見通しを示した。訪問先のインドで記者団に語った。イラン側と水面下で詰めの協議が続いている模様だ。ルビオ氏はホルムズ海峡の開放について「極めて堅実な案が提示されている」と述べ、「（トランプ大統領が）悪い合意を結ぶつもりは決してない」と語った。トランプ氏は