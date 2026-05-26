1994年に創刊された月刊誌『ダ・ヴィンチ』が、10月6日発売の2026年11月号をもって休刊することが26日、発表されました。月刊誌『ダ・ヴィンチ』を発刊しているKADOKAWAは、公式サイトを通じて同誌の休刊を発表。その理由について、「昨今の出版市場の劇的な変化や、読者の情報摂取スタイルの多様化を背景に、今後は紙媒体としての役割に一つの区切りをつけ、これまで培ってきた編集力とブランドを次なるステージへと継承・発展さ