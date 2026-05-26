東京・北区に住む40代の男性が、警察官を装った「あなたの口座が犯罪に加担しており、逮捕されるかもしれない」という電話を信じ、暗号資産あわせて1億8000万円分をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。警視庁によりますと、2026年1月、東京・北区に住む40代の男性に警察官を装った人物から「あなたの口座資金が犯罪に加担しており、保釈金などを支払うことができなければ、逮捕されるかもしれません」などと電話がありました