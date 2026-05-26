娘への暴行の疑いで逮捕、その後釈放された巨人の阿部慎之助監督が26日記者会見を開き、監督辞任を発表した。会見では、代理人弁護士より、娘のメッセージが読み上げられた。【映像】言葉を詰まらせる阿部監督（涙を流す様子も）以下、その全文。報道関係者の皆様へ。今回の件につきましては、家庭内のことに関わらず大々的な報道になってしまったこと、大変申し訳ございません。これは私の意思で書いております。父にはこの