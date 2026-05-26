ジュウリョクピエロでオークス制覇24日に行われた中央競馬のG1・オークス（東京芝2400メートル）で、22歳の今村聖奈騎手が歴史的勝利を挙げた。ジュウリョクピエロ（牝3、寺島）を1着に導き、女性騎手初のクラシック制覇。レース後に見せた歓喜のアクションに、ファンは熱視線を送った。ジュウリョクピエロと今村は、後方からレースを進めた。14番手で直線に向くと末脚全開。最後は2着馬と4着馬の間から抜け出し、鞍上はガッツ