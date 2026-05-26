映画『SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026 TM「ONE CREATURE」無数の個性、ひとつの生きもの。』のオープニング挿入曲がJO1、INIのメンバー12人による「JI BLUE」の楽曲「景色」に決定。JI BLUEからコメント映像が到着した。【動画】JO1の與那城奨、INIの西洸人ら「JI BLUE」がコメント！本作は、サッカー日本代表の、AFCアジアカップ2023やワールドカップアジア予選、日々のトレーニングやピッチ外での風景、ブラ