#Mooove!・姫野ひなのが5月15日発売の「Sweet Girls」で初表紙を飾り、アザーカット6点が公開された。 #Mooove!・姫野ひなの「Sweet Girls」 #Mooove!・姫野ひなの「Sweet Girls」 姫野ひなのは、アイドルグループ・#Mooove!のリーダーで、担当カラーは青色。SNS総フォロワー数は200万人を超え、、ABEMA『しくじり学園 放送室』への出演や、TikTokドラマ『ラブピクション』へのレギュラー出演など幅広く活躍。さらに、日頃