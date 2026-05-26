漫画『ダンダダン』初の舞台化作品の第1弾ビジュアルとキャストが解禁された。【写真】舞台『ダンダダン』モモ役は元AKB48の村山彩希キャラクタービジュアル『ダンダダン』は、コミックス累計発行部数1200万部、アプリ内閲覧数が10億回を突破した、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載中の龍幸伸による漫画作品。舞台の本タイトルは、舞台『ダンダダン』〜Occultic Stage〜に決定した。霊媒師家系で、幽霊は