娘の結婚相手は、実直な農家の青年。しかし母親である私の胸中は、古い「農家の嫁」のイメージに支配され、不安でいっぱい。そんな懸念を鮮やかに裏切ったのは、義母の存在で……？ 友人が体験談を語ってくれました。 「農家の嫁」という先入観 娘から交際相手として紹介されたのは、農業を営む実直そうな青年でした。 優しそうな相手で安心したものの、私は正直、娘が農家に嫁ぐことに心配がありました。 農家と